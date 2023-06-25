الهلال يعرض 30 مليون دولار راتبا سنويا لماركو فيراتي
ذكر الصحفي التركي أكرم كونور أن نادي الهلال السعودي على استعداد لدفع 30 مليون دولار راتبا سنويا للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وكتب كونور عبر حسابه في موقع "تويتر": "الهلال مستعد لتقديم راتب سنوي قدره 30 مليون دولار لماركو فيراتي".
من جهته قال الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، الذي يعمل في صحيفة "tvdellosport" إن فيراتي أمام مفترق طرق في حياته المهنية، مؤكدا وصول عروض من السعودية للاعب البالغ من العمر 30 عاما.
ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026، لكن شبكة "سكاي سبورتس" سبق أن قالت إن مستقبل اللاعب غير مستقر.
وأكد بيدولا أن فيراتي قد يرحل عن باريس سان جيرمان بغض النظر إن كان إلى السعودية أو ناد آخر في أوروبا.
وأكد أن فيراتي سيحصل على أيام للتفكير في مستقبله.
وانضم فيراتي من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 61.
ونادي الهلال ليس الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع اللاعب حيث كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن جوزيه مورينيو مدرب روما أجرى اتصالا مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.
وحتى الآن أعلن الهلال التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون بعد منافسة مع برشلونة.
كما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اتفاق نادي الهلال السعودي وتشيلسي على صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.