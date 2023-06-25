الهلال يعرض 30 مليون دولار راتبا سنويا لماركو فيراتي

ويرتبط فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2026، لكن شبكة "سكاي سبورتس" سبق أن قالت إن مستقبل اللاعب غير مستقر.

وأكد بيدولا أن فيراتي قد يرحل عن باريس سان جيرمان بغض النظر إن كان إلى السعودية أو ناد آخر في أوروبا.

وأكد أن فيراتي سيحصل على أيام للتفكير في مستقبله.

وانضم فيراتي من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 61.