غوميز مدرب الفتح يحتفل باليوم الوطني السعودي بهذه الطريقة (صور)

ارتدى البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم، الزي الوطني السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وستقام المباراة يوم السبت القادم ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي تحمل شعار "جولة عزُّنا بطبعنا".

ويتطلع الفتح لتحقيق أول فوز له في البطولة هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الـ16 بدون أي نقاط، بينما يحل منافسه الحزم في المركز الـ 14برصيد نقطة واحدة.

ظهور لافت بالزي السعودي

حضر غوميز المؤتمر برفقة طاقمه الفني، وحرص على ارتداء الجلباب والزي السعودي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح صورًا للمدرب وحارس المرمى باتشيكو خلال المؤتمر، معلقًا: "في مؤتمر جولة الوطن، الكوتش غوميز والحارس باتشيكو يشاركاننا الفرحة بارتداء الزي الوطني السعودي".

وتوقع غوميز مواجهة صعبة أمام الحزم، قائلًا: "طريقة لعب الحزم دفاعية وصعبة. واجهت مدربهم جلال قادري مرات عدة، وهو صلب من الناحية الدفاعية".

وأكد عزم فريقه على العودة من المباراة بثلاث نقاط.