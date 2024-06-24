صراع سعودي إنجليزي على نجم يوفنتوس

ونشر موقع (football-italia) تقريرًا قال فيه إن هناك عروضًا قوية من أندية أوروبية وخليجية، لضم كييزا البالغ من العمر 26 عاماً.

وقال الموقع في تقريره: "فيديريكو كييزا لديه عروض ضخمة من ناديي النصر والاتحاد في السعودية".

كما كشف عن وجود عروض أخرى من أندية ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وروما الإيطالي، وجميعهم مهتم بخدمات اللاعب.

وينتهي عقد كييزا في 30 يونيو 2025، ولا يمانع نادي يوفنتوس في بيع عقد اللاعب، في حال وجود عرض قوي.

وحدد يوفنتوس مطالبه المالية لبيع كييزا، حيث لن يقبل النادي بمبلغ أقل من 25 مليون يورو وفقا لاجتماع تم عقده مع وكيل اللاعب قبيل انطلاق منافسات يورو 2024.