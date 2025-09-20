تطورات جديدة.. المستشار القانوني لنادي الزمالك يزف بشرى حول أرض أكتوبر (فيديو)

زف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أخبارًا رائعة لجمهور الفريق الأبيض بحديثه عن آخر تطورات أزمة أرض النادي الأبيض في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان المصرية قد قامت بسحب أرض نادي الزمالك بشكل رسمي، وأوقفت البناء عليها منذ قرابة الشهر؛ بسبب ما أشارت إليه من وجود بطء في بناء المشروع الذي تم منح الأرض بسببه للنادي، وقررت الوزارة إعادة الأرض لحوزتها.

وتسبب هذا الأمر في أزمة مالية ضخمة للنادي الأبيض، حيث كان يتم الاعتماد على الاستثمارات التي وقعها المجلس الأبيض مع عدة رجال أعمال لضخ أموال في النادي مقابل حصولهم على مزايا في المشروع الذي كان يُبنى على الأرض من استادات وملاعب.

وقال كمال شعيب في تصريحات تلفزيونية: "تواصلنا مع وزارة الإسكان وقدمنا ملفًا كاملاً لإثبات صحة موقفنا، وأظن أنهم تأكدوا تمامًا بأن كل ما قدمنا يؤكد سلامة موقفنا، ونحن منتظرون عودة الأرض لحوزة النادي، ولا يوجد أي خلاف. وأكدنا للجميع أن موقفنا من بداية المدة حتى تغيير النشاط وكل الإجراءات التي تمت كانت بموافقات من الجهة نفسها، وسليمة وصحيحة، وعرضنا كل الأوراق الصادرة من وزارة الإسكان نفسها التي تؤكد صحة موقف النادي".

وتابع: "نأمل أن يكون الرد بحل الأزمة قريبًا، ولدينا يقين أن كل الإجراءات قانونية، والأرض ستعود قريبًا جدًا".

ونفى الدكتور كمال شعيب فكرة إقامة "كومباوند" سكني على الأرض، موضحًا أنه غير مطروح تمامًا، مشددًا على أن النشاط الاستثماري لا يتجاوز 15% من المشروع، وهو ما حصل بالفعل على موافقات رسمية من جميع الجهات المعنية، معتبرًا أن التفكير في هذا الطرح يُحسب للنادي باعتباره وسيلة لدعم بقية المشروع الرياضي والخدمي.



وأوضح المستشار القانوني للزمالك أن النادي تقدّم بطلب رسمي للمثول أمام النيابة لعرض جميع الحقائق المتعلقة بالأرض، مؤكدًا أنه لم تُتخذ أي خطوة دون أوراق رسمية تثبت سلامة الإجراءات، وأن أي لبس في هذا الملف سيتم توضيحه بالوثائق.