لويس إنريكي يحمل لاعبيه مسؤولية فقدان سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي

لم يظهر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أي مشاعر من الخيبة والإحباط أمس الأحد رغم تنازل فريقه عن صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد تعادله 1-1 مع نيس في الجولة السابعة.

وفقد باريس سان جيرمان الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم وأصبح يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، وذلك بعد تعادله للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نحن في بداية الموسم، هذه البداية واعدة بالنسبة لي، يعجبني ما أراه وأعتقد أنه بداية أفضل بكثير من الموسم الماضي".

وواجه فريق لويس إنريكي صعوبة في إيجاد إيقاعه أمام نيس ورغم إدراكه التعادل في الشوط الثاني بفضل تسديدة للبرتغالي نونو مينديز إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي، إلا أن المدرب شعر بأن لاعبيه ارتكبوا عددا من الأخطاء أدت إلى فقدان نقطتين.

وأضاف "اتسم أداء معظم اللاعبين بعدم الدقة وهو أمر غير معتاد، وكان هناك الكثير من الأخطاء الفنية البسيطة للغاية والتمريرات السهلة، والمواقف التي نحلها عادة، فضلا عن عدد كبير للغاية من الأخطاء غير المعتادة".

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وتابع إنريكي أنه "فخور بردة فعل لاعبيه بعد الشوط الأول، مضيفا أنه من المبكر للغاية في الموسم منحهم درجات لتقييم أدائهم؛ لأن المهم هو الفوز بالدوري" وفق قوله.

وقال "اللاعبون كانت ردة فعلهم إيجابية بعد الشوط الأول السيئ، كان شوطا سيئا حقا، لكنني فخور بروحهم في الفترة الثانية لقد ركزوا على المباراة ومحاولة تحويلها لصالحنا".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق ستراسبورج بالدوري في 19 أكتوبر تشرين الأول الحالي قبل لقاء أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام.

وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في 6 مرات خلال المواسم السبعة الأخيرة.