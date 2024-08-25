حقق الاتحاد الفوز بشق الأنفس على الخلود في مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي، وفي أول مباراة للفريق بشكل رسمي على الإطلاق.

جاء الفوز بهدف نظيف سجله الوافد الجديد حسام عوار في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وبصناعة عبد الرحمن العبود.

ما علاقة كريم بنزيما بهذا الهدف؟ وكيف لعب دورًا كبيرًا في الفوز بالمباراة، دون أن يسجل أو يصنع مع كل ما أهدره من فرص؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

دوره في الهدف الوحيد

لعب بنزيما دورًا هامًّا للغاية في هذا الهدف، حيث كان المخطط والمنفذ بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، ولعبها بشكل رائع للعبود الذي صنعها لعوار بشكل مميز وانتهت في شباك أصحاب الأرض.

جاءت لقطة الهدف كتتويج لبضع لقطات أخرى ظهر فيها كريم بنزيما بالدور نفسه، كلاعب محطة وصانع للألعاب، ليؤكد أنه بدأ أخيرًا يقدم التضحيات المطلوبة من أجل الفريق.

تحرك بنزيما بشكل خلق مساحة للقادم من الخلف حسام عوار ومنحه فرصة التواجد في المكان المناسب في التوقيت المناسب، ولم يكتف بذلك، فوضع التمريرة السابقة للصناعة في أقدام العبود.

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استرجاع ذكريات ريال مدريد

اعتاد كريم بنزيما على أداء ذلك الدور وأدوار أخرى ضحى فيها بالكثير من أجل الفريق، وظهر ذلك جليًّا خلال مسيرته في ريال مدريد.

كان النجم الفرنسي هو المساند الأول لكريستيانو رونالدو، وكان يبعد نفسه عن مناطق الخطورة ليفسح له المجال للتسجيل، وهذا بالتحديد ما فعله في كرة الهدف.

ولم تكن كرة الهدف فقط هي التي شهدت تلك التضحية من بنزيما، فلقد فعل الشيء نفسه في بضع لقطات أخرى، كان آخرها قبل الهدف بهجمة واحدة فقط، لكن لم يتم استغلال الفرصة بشكل جيد.

الفرص الضائعة

أهدر بنزيما بضع فرص للتسجيل منها فرصة محققة، وسدد أربع كرات لم تكن هناك، ولو كرة واحدة منها، على المرمى.

حقق بنزيما مجموعة من الأرقام المحبطة في مواجهة الخلود على مستوى التهديف والهجوم، لكن فيما يتعلق بصناعة اللعب والتمرير كان أفضل بكثير.

كان لبنزيما تمريرتان مفتاحيتان منهما تمريرة كان يجب أن تنتهي بهدف، ومرر الكرة 39 مرة بشكل صحيح من أصل 47 في مناطق الخلود، وكان له ثلاث عرضيات وكرة طولية واحدة.

وتعد تلك الأرقام هي خير دليل على أن كريم بنزيما سيكون عليه ترك الأدوار الخاصة بالتسجيل من أجل غيرها تخص الصناعة وصنع المساحات لأصحاب السرعات والقادمين من الخلف مثل موسى ديابي وحسام عوار وغيرهما.

الخلاصة

أوضح بنزيما قيمته الحقيقية للجميع أمام الخلود، رغم هجوم البعض على مستواه الفني فيما يتعلق بتسجيل الأهداف.

لكن النجم الفرنسي يملك ما هو أكثر من مجرد تسجيل الأهداف، ولهذا يجب عليه أن يستغل ذلك، ويطوعه في صالح الاتحاد فيما هو قادم من الموسم.