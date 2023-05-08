هاري كين يلمح للبقاء مع توتنهام الموسم المقبل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن هاري كين ألمح إلى أنه يمكن أن يبقى مع توتنهام، مشيرًا إلى أنه ينبغي عليهم اعتبار الدوري الأوروبي فرصة لإنهاء حالة الجفاف التي يعاني منها الفريق إذا شاركوا في البطولة الموسم المقبل.

ويواصل توتنهام السعي لضمان مركز مؤهل للبطولات الأوروبية بعد الفوز 1/0 يوم السبت على كريستال بالاس، حيث ساعدت رأسية كين في الشوط الأول في نقل الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال برايتون، صاحب المركز السابع، هو الأوفر حظًا للتأهل إلى الدوري الأوروبي؛ لأن لديه ثلاث مباريات مؤجلة ويتأخر بنقطتين فقط عن توتنهام.