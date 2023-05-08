هاري كين يلمح للبقاء مع توتنهام الموسم المقبل
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن هاري كين ألمح إلى أنه يمكن أن يبقى مع توتنهام، مشيرًا إلى أنه ينبغي عليهم اعتبار الدوري الأوروبي فرصة لإنهاء حالة الجفاف التي يعاني منها الفريق إذا شاركوا في البطولة الموسم المقبل.
ويواصل توتنهام السعي لضمان مركز مؤهل للبطولات الأوروبية بعد الفوز 1/0 يوم السبت على كريستال بالاس، حيث ساعدت رأسية كين في الشوط الأول في نقل الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يزال برايتون، صاحب المركز السابع، هو الأوفر حظًا للتأهل إلى الدوري الأوروبي؛ لأن لديه ثلاث مباريات مؤجلة ويتأخر بنقطتين فقط عن توتنهام.
لكن يمكن ضمان حصول توتنهام على المركز السابع وبالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي بعد فوزه على أستون فيلا صاحب المركز الثامن.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" لا ينوي توتنهام بيع هاري كين هذا الصيف، ما يعني أن المهاجم المخضرم يمكن أن يلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وقال كين: "لدينا ثلاث مباريات متبقية، مباراة كبيرة ضد أستون فيلا الأسبوع المقبل".
وأضاف: "من الواضح أن لدى برايتون بعض المباريات المؤجلة، إذا تمكنا من الخروج بمركز مؤهل للمسابقات الأوروبية، فهذه جائزة صغيرة في نهاية موسم صعب".
وأكد كين "سنقاتل من أجل ذلك وسنقاتل في المباريات الثلاث لمحاولة تحقيق ثلاثة انتصارات".
وأتم: "أحب أن ألعب المباريات بغض النظر عن المنافسة".
وارتبط كين، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث قيل إن الفريق الذي يدربه إيريك تين هاغ إنه اتخذ بالفعل الخطوة الأولى لضم نجم توتنهام.
ومع ذلك، يحرص كين على الفوز بالألقاب مع توتنهام، معترفًا بأنه يركز بشكل كامل على الموسم المقبل وفرصة المجد الأوروبي.
وقال كين: "يجب احترام أي منافسة تلعب فيها، إذا انتهى بك الأمر باللعب في دوري المؤتمر الأوروبي وفزت بها، فالأمر يستحق ذلك، إذا لم تفعل ذلك، فمن المحتمل أن ينظر الناس إلى الأمر على أنه مصدر إزعاج".
وأوضح: "عندما تكون في نادٍ لم يفز بأي لقب منذ 15 عامًا، قد تكون هذه فرصة لمحاولة التخلص من عدم الفوز بالبطولات".
وسجل هاري كين 209 أهداف مع توتنهام، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (الهداف التاريخي هو آلان شيرر برصيد 260 هدفا) لكن هاري كين لم يحرز أي لقب جماعي مع توتنهام، رغم أنه نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم.