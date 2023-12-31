روي هودجسون ينتقد أسئلة بخصوص مستقبله مع كريستال بالاس

وأنهى فريق المدرب المخضرم سلسلة من ثماني مباريات دون انتصار، عندما فاز على أرضه 3-1 ضد برنتفورد في الدوري يوم السبت.

وجاءت النتيجة بعد أن اعترف هودجسون بأنها "فترة صعبة" حقق خلالها بالاس فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مستقبل هودجسون موضع تساؤل بعدما تحدثت تقارير عن خليفته المحتمل في المنصب ومن بينهم ستيف كوبر، المقال أخيرا من تدريب نوتنغهام فورست.

وقال هودجسون عندما سئل في المؤتمر الصحفي عما إذا كان يفكر في تلك التكهنات "لا، أفكر في المباراة وما نحتاج للقيام به.

"لا جدوى من ذلك، لا يمكن أن تتأثر بالضجة الخارجية، إذا لم تكن الضجة موجهة نحوي فإنها ستوجه إلى شخص آخر؛ لأن ذلك جزء لا يتجزأ من اللعبة.

"لا تمر أسابيع دون توجيه أي ضجيج، لذلك عندما تكون في كرة القدم فترة طويلة مثلي، عليك أن تعي ذلك، فهذا جزء لا يتجزأ من كرة القدم.

"لكن موقفي كان دائما: أنا موظف للقيام بعمل ما، وسأقوم به بأفضل ما في وسعي.

"إذا كان بعضهم يريد رحيلي عن النادي فيمكنهم إخباري وسيكون علي أن أقوم بذلك".