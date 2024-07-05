الزمالك يفاوض نجم ضمك السعودي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري، عن وجود تحركات من جانب مجلس الإدارة، لإعادة طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي، إلى صفوف الفريق الأبيض مرة أخرى.

وكان طارق حامد رحل عن نادي الزمالك منذ موسمين، وانضم إلى نادي الاتحاد السعودي، وتوّج معهم في بطولة الدوري المصري، وبعدها رحل إلى فريق ضمك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة عقد جلسة مع طارق حامد خلال الأيام الماضية، لاستطلاع رأيه في العودة مرة أخرى.

وكشف بأن أحمد سليمان استغل وجود طارق حامد في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وتحدث معه من أجل العودة مرة أخرى.

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وأوضح: "طارق حامد رحّب بالعودة إلى الزمالك ولم يمانع، ولكن طلب بعد نهاية الموسم المقبل وانتهاء عقده مع ضمك السعودي".

وتابع أن أحمد سليمان وافق ونقل رغبة طارق حامد لإدارة النادي، ووافقت على الفور بعودة طارق حامد.

وأتم بأن سليمان طلب من طارق حامد التوقيع على عقود لمدة موسم، ولكن رفض طارق وطلب تأجيل التوقيع بعد نهاية الموسم مع ضمك.