لقب على المحك.. رابطة الأندية تصدم الأهلي السعودي

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي صدمة قوية من قبل رابطة دوري روشن للمحترفين بعد طلبها تأجيل مواجهتها ضد الهلال يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي.

وتستهدف إدارة "الراقي" تأجيل هذا الكلاسيكو بسبب ارتباط الفريق بمواجهة الفائز من بيراميدز المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة "الإنتركونتيننتال" 2025، يوم 23 سبتمبر الجاري.

وقال أكرم طيري في تصريحات تلفزيونية: "هو الغريب وضع مباراة الهلال والأهلي في وقت صعب ويعلم من وضع الروزنامة أن الراقي لديه مواجهة مهمة في مباراة قارية يوم 23 سبتمبر، وما وصلني إن طلب الإدارة الأهلاوية بتأجيل اللقاء قوبل بالرفض".

من جانبه، انتقد الإعلامي الرياضي حمد الصنيع موعد مواجهة الأهلي والهلال، قائلا: "الأهلي لديه مشاركة قارية ناساف الأوزبكي في جدة، وسيلعب مع الهلال بعد مواجهة آسيوية وقبل مباراة قارية، ولا أفهم من وضع الجدول لماذا لم يجعل الأهلي يواجه النجمة أو الرياض مثلًا لماذا يجعله يلعب أصعب لقاء طالما عملية الاختيار تمت بطريقة بشرية".

يذكر أن لجنة المسابقات قد سبق لها في الموسم الماضي تأجيل لقاء الأهلي والهلال، بعد طلب الأخير تأجيل المواجهة في دوري روشن، وقد تم تأجيل اللقاء بالرغم من رفض النادي الأهلي آن ذاك، عبر بيان رسمي.