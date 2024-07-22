يأمل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف ألا تؤثر إصابة الركبة التي تعرض لها في بطولة ويمبلدون للتنس على فرصه في الفوز بالميدالية الذهبية في باريس لكنه يقول إنها لم تشفى تماما بعد.

وانزلق اللاعب حامل اللقب الأولمبي في 2020، وأصيب في ركبته خلال فوزه في الدور الثالث على كاميرون نوري وقال إنه لعب "بساق واحدة" خلال هزيمته في الدور الرابع أمام الأمريكي تيلور فريتز.

لكن زفيريف شارك في البطولة التي أقيمت في مدينة هامبورج مسقط رأسه الأسبوع الماضي وبلغ النهائي وخسر أمام الفرنسي أرتور فيس أمس الأحد.

وقال زفيريف (27 عاما)، الذي تغلب على كارين ختشانوف في نهائي طوكيو، إن إصابته لا تحتاج الخضوع لجراحة.

وأضاف زفيريف "لكي أكون صادقا كما تعلمون، فإن الخطر سيبقى على مدى الأسبوعين أو الثلاثة أو الأربعة أسابيع المقبلة ربما لأن هذه هي المدة التي يتعافى فيها العظم وهذا ما أخبرني به الجميع".

وأضاف:"لكن في النهاية كنت أعلم أيضا أنني لا أريد الراحة لمدة أربعة أسابيع لأننا الآن نلعب على أرضية لا أرى خطرا كبيرا في القيام بنفس الحركة عدة مرات".

وقال زفيريف "إذا أخبرني أحدهم أنني يجب أن أحمل العلم فإن ذلك سيعني أكثر بالنسبة لي لأكون صادقا، إن قيادة بلد بالكامل والعديد من كبار الرياضيين الألمان إلى الألعاب الأولمبية هو ببساطة أعظم شرف يمكن أن يحصل عليه أي رياضي".

وقال وصيف بطل دورة فرنسا المفتوحة رولان غاروس:"بالطبع فإن الميدالية الذهبية التي فزت بها في الألعاب الأولمبية الأخيرة واحدة من أرفع الإنجازات التي يمكن أن تحققها في الرياضة وبالنسبة لي شخصيا أعظم نجاح في مسيرتي".

ودخل زفيريف القائمة المختصرة للرياضيين الألمان الذين يمكن أن يحملوا علم البلاد خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس يوم الجمعة المقبل.