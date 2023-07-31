رسميا.. اعتماد مشاركة 4 فرق في كأس السوبر المصري للأبطال بأبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، رسميًّا، اليوم الإثنين، اعتماد نظام جديد في كأس السوبر المصري.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: "أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية، اعتبارًا من هذا العام 2023".

وأضاف: "وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة) وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال".