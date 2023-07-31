رسميا.. اعتماد مشاركة 4 فرق في كأس السوبر المصري للأبطال بأبوظبي
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، رسميًّا، اليوم الإثنين، اعتماد نظام جديد في كأس السوبر المصري.
وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: "أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية، اعتبارًا من هذا العام 2023".
وأضاف: "وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة) وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال".
وتابع البيان: "الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023".
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما وأن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضي بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها".
وأضاف: "حين نشير إلى كون أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وجاذبة للفاعليات الرياضية الإقليمية والعالمية، نترجم ذلك واقعًا، وعندما يحين موعد السوبر المصري، فإنه تأكيد لما نسعى إليه، كما أن النجاحات الكبيرة للنسخ الست السابقة، عمقت الفكرة لدينا بأن تكون البطولة هذه المرة بشكلها الأكبر والأوسع وأن تضم أربعة فرق وفق نظام جديد".
واختتم: "نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي، كما نزف التهنئة لعشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانهم هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لأسبوع كامل وليس لمدة 90 دقيقة فقط".
ومن جانبه عبر خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالاتفاقية، ونجاح مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيم السوبر المصري ست مرات سابقة، ما يضمن نجاح بطولة السوبر المصري للأبطال في ثوبها الجديد، وبمشاركة 4 فرق.
والمؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في سبتمبر المقبل، سيشهد إعلان نظام البطولة بمشاركة 4 فرق هي: بطل الدوري العام المصري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وصيف الدوري المصري الممتاز.
وحال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يُستبدل بالفريق وصيف كأس مصر.
وحال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية، يُستبدل بالفريق وصيف كأس مصر.
وحال تكرار الفريق نفسه الفوز بالبطولات الموضحة أعلاه، تكون الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري.