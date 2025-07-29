فابرزيو رومانو يؤكد: رونالدو هو من يقود مشروع النصر السعودي

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن دور الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في كل ما يخص الفريق هذه الفترة.

وأحدثت إدارة النصر مؤخرا العديد من التغييرات على المستوى الإداري والفني، حيث تم التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة مشروع "العالمي" الفترة المقبلة.

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كما أصبح البرتغالي سيماو كوتينيو اللاعب ووكيل الأعمال السابق مديراً رياضياً لنادي النصر السعودي وذلك بعدما أعلنت إدارة الأخير تعيينه في المنصب خلفاً للإسباني فرناندو هييرو.

رونالدو جدد عقده مع النصر في صيف العام الحالي، ولمدة موسمين آخرين حتى 30 يونيو 2027؛ مع حصوله على وعود من المسؤولين، بالمشاركة في بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب.

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وقال رومانو في تصريحات إعلامية: "مشروع النصر حاليًا بقيادة رونالدو، هو الذي يراقب ويتناقش حول كل شيء في المشروع لأجل النادي".

وحكى رومانو كيف غير رونالدو وجهة مواطنه جواو فيليكس من الانتقال إلى بنفيكا لإقناعه بارتداء قميص النصر في الموسم المقبل، مؤكدا أن مكالمة "الدون" غيرت وجهة نظر نجم تشيلسي وكانت حاسمة بشكل كبير في قراره.

وتابع: "جواو كان يحلم بالعودة إلى بنفيكا بعد رحلته الطويلة بين الأندية، وبالفعل اتفق على كل شيء من أجل تمثيل فريقه الأم، لكن مكالمة رونالدو غيرت كل شيء".

ومن ثم، فإن الدون كان السبب الرئيس في التعاقد مع فيليكس بعد خطفه في الساعات الأخيرة، عبر نقله إلى معسكر ناديه بطائرته الخاصة.

وأكدت العديد من المصادر الموثوقة أن اللاعب وقع على عقود انضمامه إلى النصر، مقابل 50 مليون يورو، لمدة موسمين، قادما من تشيلسي، ولكن العالمي لم يعلن الصفقة حتى هذه اللحظة.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي، مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.