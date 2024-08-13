وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لطمة قوية لبرشلونة الإسباني، والذي كان يرغب في التعاقد مع نجم ليفربول، تعويضًا عن ضياع صفقة نيكو ويليامز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريرًا صباح اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن نادي برشلونة، وجه بوصلته نحو التعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، ليكون تعويضًا عن فشل صفقة ويليامز.

ولا يمانع لويس دياز في ارتداء قميص برشلونة؛ إذ كان الكولومبي قريبًا من البلوغرانا في 2021 واتفق معه النادي، ولكن تغيرت الأمور فجأة، واختير فيران توريس.

ولكن كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، أن مانشستر سيتي اقتحم السباق، وحصل على موافقة لويس دياز، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير إلى أن مانشستر سيتي، مستعد لدفع ما يقرب من 70 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات النجم الكولومبي.

وكان ليفربول قد حدد 58 مليون يورو (63.2 مليون دولار)، سعرًا نهائي للتخلي عن لويس دياز، ولكن السيتي فتح المزاد ورصد 70 مليون يورو لقطع الطريق على برشلونة.