ليفربول يضع "الحد الأدنى" لسعر كوناتي

يستعد فريق ريال مدريد لإجراء بعض التغييرات على تشكيلته في الأسابيع المقبلة، وذلك عقب موسم مخيب للآمال انتهى بهزيمة قاسية 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأبرم النادي الملكي بالفعل 3 صفقات هذا الصيف، مِنها اثنتان في الخط الدفاعي، تمثلتا في ترنت ألكسندر-أرنولد ودين هويسن، كما يُتوقع أن يُوقّع ألفارو كاريراس، نجم بنفيكا، قريبًا، لتعزيز الخط الخلفي بشكل أكبر.

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ومع ذلك، قد تصل تدعيمات دفاعية إضافية، إذ أفادت صحيفة "AS" بأن ريال مدريد لا يستبعد التعاقد مع مدافع ليفربول الإنجليزي، إبراهيما كوناتي.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي في عام 2026، وقد رفض بالفعل عرضين لتجديد عقده، وتشير التقارير إلى أن اللاعب عبّر عن نيته بوضوح، رغبته الوحيدة هي ارتداء قميص ريال مدريد.

ويمتلك النادي الملكي حاليًّا 5 قلوب دفاع، إلا أنه لا يزال يعتبر هذا المركز بحاجة إلى تعزيز.

ويقترب النمساوي دافيد ألابا من الرحيل وقد يغادر بحلول عام 2026، أما أنطونيو روديغر فلا يزال صلبًا في الأداء، لكنه يبلغ من العمر 32 عامًا، وهناك قلق متزايد بشأن حالة ركبتيه.

أما إيدير ميليتاو، رغم تقدمه الجيد في مرحلة التعافي، فإنه تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مرتين خلال عامين.

وفي هذا السياق، يُعتبر كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، وفي ذروة لياقته البدنية ومستواه الرياضي، ورافضًا لتجديد عقده، الخيار المثالي تمامًا للميرنغي.

وفي البداية، كانت خطة ريال مدريد هي الانتظار حتى عام 2026 والتعاقد معه مجانًا، على غرار الاستراتيجية التي اتبعها النادي مع كل من ألابا، وروديغر، وترنت، لكن نادي ليفربول بدأ يميل الآن نحو الاستفادة المالية من بيع كوناتي بدلًا من خسارته مجانًا.

ويُضيف التقرير، أن ليفربول لن يقبل بأقل من 50 مليون يورو مقابل التخلي عن كوناتي، الذي أصبح عنصرًا أساسيًّا إلى جانب فيرجيل فان دايك، لكن في المقابل، ريال مدريد لا يعتزم دفع هذا المبلغ، خاصة مع وضوح رغبة اللاعب في الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".

وإذا حدثت مغادرة كبيرة، ولا سيما فيما يخص دافيد ألابا، فقد يُفتح الباب أمام الصفقة، ومع ذلك، فإن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 20 إلى 25 مليون يورو مقابل لاعب يقترب من دخول عامه الأخير في العقد.