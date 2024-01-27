مفاجأة.. سبب يدفع ريال مدريد لمساعدة برشلونة

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إنه "في وقت ليس ببعيد، عندما كان نادي برشلونة منافسًا قويًا لريال مدريد في سوق الانتقالات، كما أن نموه على المستويين الرياضي والإعلامي سمح له بإقناع العديد من النجوم، وتمكن البلوغرانا من خطف رونالدينيو وفيا وداني ألفيس ونيمار، لكن في مكاتب ريال مدريد، يرون أن تلك تلك الحقبة انتهت".

وأضافت الصحيفة: "إدارة ريال مدريد توقفت عن رؤية برشلونة كمنافس على أرض الملعب أو في سوق الانتقالات، خاصة بعد صفقة ضم الثنائي التركي أردا غولر أو البرازيلي إندريك، لأنه بمجرد دخول ريال مدريد إلى السباق انتهى الأمر بالحصول على اللاعبين، على الرغم من أن برشلونة كان قد أنهى اتفاقه مع مع اللاعب التركي".