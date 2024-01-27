مفاجأة.. سبب يدفع ريال مدريد لمساعدة برشلونة
كشفت صحيفة "ريليفو" عن سبب قد يدفع نادي ريال مدريد لمساعدة غريمه التقليدي برشلونة، رغم توتر العلاقات بقوة الفترة الماضية.
وتشهد علاقة الناديين منذ فترة أزمة كبيرة منذ اندلاع قضية نيغريرا، المتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى للحكام، وأعقبها دخول الريال طرفًا في الأزمة، ثم، مؤخرًا، بوجود اتهامات بمحاباة الحكام للميرنغي وخروج لابورتا، رئيس برشلونة، بالهجوم وتقديم شكوى رسمية للجنة الحكام.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إنه "في وقت ليس ببعيد، عندما كان نادي برشلونة منافسًا قويًا لريال مدريد في سوق الانتقالات، كما أن نموه على المستويين الرياضي والإعلامي سمح له بإقناع العديد من النجوم، وتمكن البلوغرانا من خطف رونالدينيو وفيا وداني ألفيس ونيمار، لكن في مكاتب ريال مدريد، يرون أن تلك تلك الحقبة انتهت".
وأضافت الصحيفة: "إدارة ريال مدريد توقفت عن رؤية برشلونة كمنافس على أرض الملعب أو في سوق الانتقالات، خاصة بعد صفقة ضم الثنائي التركي أردا غولر أو البرازيلي إندريك، لأنه بمجرد دخول ريال مدريد إلى السباق انتهى الأمر بالحصول على اللاعبين، على الرغم من أن برشلونة كان قد أنهى اتفاقه مع مع اللاعب التركي".
وتابع التقرير: "أما على المستوى الرياضي، فإن إدارة الريال ترى أن مستوى البلوغرانا ينخفض بينما تتحسن أندية أتلتيكو مدريد وجيرونا، كما أن الخطر الحقيقي أصبح يأتي من أندية الدوري الإنجليزي".
وأوضحت الصحيفة: "مسؤولو ريال مدريد يعتبرون أندية الدوري الإنجليزي، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، هي الأندية المنافسة لهم حال أرادوا التعاقد مع نجوم كبار، لكن نادي برشلونة أصبح بعيدًا عن القتال لجلب لاعبين كبار، في ريال مدريد أصبحوا يقولون: (اتركوهم وشأنهم، لديهم ما يكفي من المشاكل)".
وأشار التقرير: "مع كل ما يحدث، فإن ريال مدريد لا يريد وجود مشاكل أكثر لبرشلونة، في النادي يعتبرون البارسا حليفًا أكثر منه منافسًا خاصة بسبب دوري السوبر الأوروبي".
وأردف: "على الرغم من كل ما يحدث في قضية نيغريرا، إلا أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، يتمتعان بعلاقة جيدة، كما أن بيريز لا يُريد تدمير العلاقة بشكل كامل خاصة لأن نادي برشلونة هو الحليف الوحيد للفريق الأبيض في مشروع السوبرليغ، ويُتابعون عن كثب كيف يحاول النادي الكتالوني النجاة من وضعه المالي المعقَّد".