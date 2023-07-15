الشرطة يهزم نفط ميسان ويتوج بطلًا للدوري العراقي

توج فريق الشرطة بطلًا للدوري العراقي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نفط ميسان بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، اليوم السبت.

وسجل أمير صباح خضير الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يضيف إدريسا نيانغ الهدف الثاني بعد 6 دقائق، وأنهى عبد المجيد بوبكر آمال العودة لفريق ميسان عندما سجل هدف الشرطة الثالث في الدقيقة 65.