الشرطة يهزم نفط ميسان ويتوج بطلًا للدوري العراقي
وصل الشرطة للنقطة 79 التي منحته اللقب.
توج فريق الشرطة بطلًا للدوري العراقي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نفط ميسان بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، اليوم السبت.
وسجل أمير صباح خضير الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يضيف إدريسا نيانغ الهدف الثاني بعد 6 دقائق، وأنهى عبد المجيد بوبكر آمال العودة لفريق ميسان عندما سجل هدف الشرطة الثالث في الدقيقة 65.
ووصل الشرطة للنقطة 79 التي منحته اللقب بعد توسيع الفارق مع مطارده القوة الجوية إلى 7 نقاط، بينما تجمّد رصيد نفط ميسان عند النقطة 48 بالمركز الـ12.
واحتفل لاعبو الشرطة مع جماهيرهم الحاضرة في الملعب، بينما تم تأجيل مراسم التتويج الرسمية إلى الجولة الأخيرة أمام الحدود، التي ستقام على ملعب الشعب الدولي.