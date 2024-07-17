أول تعليق من رمضان صبحي بعد براءته في أزمة المنشطات

كشف تقارير إعلامية عن أول تعليق من رمضان صبحي، نجم بيراميدز، بعد براءته من أزمة المنشطات التي أبعدته عن الملاعب طوال الأشهر الماضية.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة الـ25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تبرئة رمضان صبحي من الاتهام بتعمد إفساد عينة المنشطات الخاصة به خلال إحدى مباريات فريقه.

وقال بيان رسمي صادر عن المنظمة المصرية، فجر الأربعاء:" تلقينا قرار لجنة الاستماع التابعة للمنظمة في قضية رمضان صبحي مساء الثلاثاء بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات".

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وأضاف: "واجه رمضان صبحي اتهامات بمخالفتين هما استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، بناء على تقرير معمل برشلونة، والذي نص على اكتشاف غير نمطي".

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشكل رسمي تبرئة رمضان صبحي من أي اتهامات في هذه القضية، وعدم فرض أي عقوبة ضده مع رفع الإيقاف المؤقت الإجباري ضد اللاعب كما تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز بالقرار النهائي بهذه الواقعة.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: "مصدر مقرب من رمضان صبحي أكد لنا أن اللاعب ما زال متضررًا حتى بعد حصوله على البراءة، فمن سيعوضه عما حدث له، ومن سيعوضه عن 3 أشهر غاب فيها عن المباريات مع فريقه ومنتخب مصر".

وأضاف: "رمضان صبحي أصبح متاحًا للمشاركة مع بيراميدز ضد الأهلي في الجولة المقبلة بالدوري المصري".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الـ22 من يوليو الجاري في مواجهة مرتقبة بمسابقة الدوري.

يذكر أن الأهلي كسر سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز قاتل في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 بالدوري المصري، أقيم يوم الجمعة الماضي.

كما حقق الأهلي، الفوز بنتيجة 2-1 على مودرن سبورت، مساء الثلاثاء، ليواصل زحفه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ووصل الأهلي إلى النقطة 63 من 25 مباراة، ليقترب من المتصدر بيراميدز، حيث وصل الفارق بينهما إلى 5 نقاط فقط، مع 3 مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.