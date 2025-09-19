logo
خبير تحكيمي: ضربة جزاء غير محتسبة لسيراميكا ضد الأهلي رغم نصيحة الـVAR (فيديو)

الحم محمو وفا في مباراة الأهلي وسيراميكاالمصدر: حساب النادي الأهلي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

أشعل الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، جدلاً واسعاً بعد رفضه احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح سيراميكا، رغم تدخل حكم الفيديو لمراجعة الواقعة.

المباراة التي أقيمت مساء الجمعة شهدت تقدم الأهلي في الدقيقة 26 عبر محمود حسن تريزيغيه.

وشهدت الدقيقة 40 لقطة حاسمة عندما تعرض إسلام عيسى لاعب سيراميكا لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء. 

حكم الفيديو استدعى محمود وفا لمراجعة اللعبة، لكنه بعد مشاهدتها قرر استئناف اللعب دون احتساب أي مخالفة.

 

خبير تحكيمي ينتقد قرار الحكم

الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح علق على الواقعة قائلاً إن قرار الـVAR كان صحيحاً باستدعاء حكم الساحة، مؤكداً أن اللعبة تمثل ركلة جزاء مستحقة لسيراميكا نتيجة الدفع داخل المنطقة. 

وأضاف في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أن الحكم رفض الاستجابة لنصيحة تقنية الفيديو.

 

الأهلي وسيراميكا

 

 

