ودَّع فنربخشة التركي منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024 – 2025 مبكرًا بعدما تعادل مع ضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 1-1 في جولة الإياب لمباراة التصفيات قبل الأخيرة والمؤهلة لمرحلة المجموعات.

وفاز ليل في لقاء الذهاب على مضيفه فنربخشة بنتيجة 2-1 في فرنسا.

وتفوق الفريق التركي خلال مباراة الإياب، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف عكسي سجله بافودي دياكيتي في الدقيقة 90.

وامتد اللقاء إلى 120 دقيقة، وسجل الفريق الفرنسي هدفًا في الوقت القاتل عن طريق جوناثان ديفيد من ضربة جزاء في الدقيقة 118 قبل النهاية.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب الجزائري عيسى ماندي مدافع ليل في الدقيقة 109.

وفشل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق فنربخشة التركي في العبور لمرحلة المجموعات رغم تاريخه الكبير بالبطولة القارية والتي تُوج بها مع إنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

وودّع فرينكفاروزي المجري بتعادله مع ضيفه ميتيلاند الدنماركي بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 0-2.

ويلعب التونسي محمد علي بن رمضان في صفوف فرينكفاروزي المجري وسط تكهنات حول رحيله إلى الأهلي المصري.

وأسفرت التصفيات عن مواجهات المرحلة النهائية في التصفيات لتحديد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري الأبطال:

يانغ بويز السويسري – غلطة سراي التركي

دينامو زغرب التركي – كارباغ الأذربيجاني

ميتيلاند الدنماركي – سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

بودوغليمت النرويجي – رد ستار الصربي

مالمو السويدي – سبارتا براغ التشيكي

ليل الفرنسي – سلافيا براغ التشيكي

دينامو كييف الأوكراني – رد بول سالزبورغ النمساوي.