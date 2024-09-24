انسحب إذا لا يمكنك إقالة يايسله.. رسالة نارية لرئيس الأهلي السعودي

وجه محمد الدعيع أسطورة حراسة المرمى في نادي الهلال والكرة السعودية، رسالة نارية إلى خالد العيسى رئيس النادي الأهلي السعودي، بعد الخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين، أمام الجندل.

وودع الأهلي البطولة مبكرًا بعد الخسارة 2-1 أمام الجندل أمس الاثنين في دور الـ32.

وطلب محمد الدعيع في تصريحات تليفزيونية، من رئيس الأهلي إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله في الحال.

وقال الدعيع: "إذا لم يستطع رئيس النادي الأهلي اتخاذ قرار إقالة يايسله، فلينسحب من كرسي الرئاسة، مثل لؤي ناظر في الاتحاد والمهيدب في النصر".

وأضاف: "بعد الخسارة من الجندل يجب ألّا نشاهد مدرب ‎الأهلي مجددًا".

يذكر أن الأهلي استقبل هدفين في الشوط الأول أحرزهما عبد الله معتوق وياسين العمري، من ركلة جزاء، في الدقيقتين الـ24 والـ30.

بينما قلص المهاجم إيفان توني الفارق لفريق المدرب الألماني ماتياس يايسله في الدقيقة الـ82.

وعبَر الأهلي دور الـ32 الموسم الماضي بالفوز على العين قبل أن يخسر أمام أبها في دور الستة عشر ليودع المسابقة مبكرًا.