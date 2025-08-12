عودة خالد العيسى.. مفاجأة مدوية في انتخابات رئاسة الأهلي السعودي

شهد مسار انتخابات رئاسة النادي الأهلي السعودي تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن تغيير حاسم باقتراب الرئيس الحالي خالد العيسى من الحفاظ على منصبه رغم إسقاط قائمته منذ فترة لوجود خطأ إجرائي.

ووفقا لتقارير إخبارية قريبة من النادي الأهلي، بات خالد العيسى قريبا من الفوز بالانتخابات بعد أن كان منذ أيام قليلة خارج السباق إثر إسقاط قائمته بسبب عدم تضمنها التخصصات المطلوبة وهو ما أدى إلى استبعادها.

وكشف الإعلامي الرياضي السعودي أحمد البكيري أن خالد العيسى في الوقت الحالي هو المرشح الوحيد للانتخابات وسيحافظ على الرئاسة لكونه المرشح الأكثر حظا حسب عدد الأصوات.

وأضاف: "يترقب الرئيس الحالي للنادي الاهلي خالد العيسى الغامدي سقوط كلا المرشحين أحمد الحصيني وأحمد جنة في سباقهما نحو كرسي رئاسة النادي من خلال الطعون المقدمة بينهما مما يفرض إعادة عملية الترشح بالقوائم مجددا".

وتابع البكيري: "الوضع الجديد سيمكن العيسى من ترشيح نفسه مرة أخرى بعد ان أسقطه أحد الطعون المقدمة ضدة من المرشح أحمد جنة، ولو حدث ذلك، سيكون الغامدي هو المرشح الأقوى (عدد الأصوات) إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها خلال ترأسه لمدة سنتين".

ولم يستبعد البكيري حصول مفاجأة أخرى بدخول الدكتور أحمد قطب سباق رئاسة النادي الاهلي، وضخ مبلغ مالي كبير لكسب الانتخابات، وفق قوله.

وتولى الغامدي رئاسة الأهلي، عامين متتاليين، بعدما انتُخب رئيسا للنادي بالتزكية، 4 يوليو 2024، لمدة عام واحد، وحقق الفريق خلال فترته بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى صعيد متصل، يستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر السعودي بدلا من الهلال بعد إعلان الأخير انسحابه من السباق إثر المشاركة في كأس العالم للأندية.





