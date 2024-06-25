رسميا.. نجم ريال مدريد يرحل عن النادي بعد مسيرة 23 عاما
أعلن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني للموسم الماضي اليوم الثلاثاء، رحيل نجمه وقائده ناتشو وذلك بعد مسيرة امتدت على مدى 23 عاما في كل الأصناف بالفريق الملكي.
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة "إكس" بيانًا رسميًّا أعلن فيه وداع قائده التاريخي عن ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد مسيرة ملهمة توج فيها بأكثر من 26 لقبًا في الفريق الأول من بينها 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
وقال ريال مدريد في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" تضمن صور ناتشو وعدد الألقاب التي أحرزها مع النادي: "يعلن النادي أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد"، مضيفًا: "يريد نادي ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".
وتابع بيان وداع اللاعب الإسباني: "وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، وكان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات الأكاديمية حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد".
وأضاف: "ينهي ناتشو مسيرته في ريال مدريد كقائد رفع الكأس الخامسة عشرة لدوري الأبطال في ويمبلي، كواحد من 5 لاعبين فازوا ب 6 كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم، يشعر جميع مشجعي ريال مدريد بأقصى درجات الفخر تجاه أحد أكثر لاعبي الأكاديمية أسطورية في تاريخنا".
وشارك ناتشو في 364 مباراة بقميص ريال مدريد وأحرز 26 لقبا متمثلة في 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات كأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و5 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر إسباني".
كما أحرز ناتشو بطولة أوروبا تحت 21 سنة مع المنتخب الإسباني في 2013 وببطولة دوري الأمم 2023، وهو حاليا يشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.
وذكرت تقارير إخبارية أن المدافع المحوري البالغ من العمر 34 عاما سينتقل إلى نادي القادسية السعودي الوافد الجديد على دوري روشن للمحترفين.