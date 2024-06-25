رسميا.. نجم ريال مدريد يرحل عن النادي بعد مسيرة 23 عاما

أعلن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني للموسم الماضي اليوم الثلاثاء، رحيل نجمه وقائده ناتشو وذلك بعد مسيرة امتدت على مدى 23 عاما في كل الأصناف بالفريق الملكي.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة "إكس" بيانًا رسميًّا أعلن فيه وداع قائده التاريخي عن ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد مسيرة ملهمة توج فيها بأكثر من 26 لقبًا في الفريق الأول من بينها 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في منشور عبر حسابه بمنصة "أكس" تضمن صور ناتشو وعدد الألقاب التي أحرزها مع النادي: "يعلن النادي أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد"، مضيفًا: "يريد نادي ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".