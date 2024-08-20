رفض محمد البريك نجم نادي الهلال السعودي، الانتقال إلى صفوف نادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي الهلال في الحصول على خدمات متعب الحربي، وطلب الشباب الحصول على خدمات نجم الهلال محمد البريك.

الشباب أعطى موافقته للهلال على بيع الحربي مقابل مبلغ مالي كبير بجانب انتقال لاعبين بالإعارة لموسم واحد على رأسهم محمد البريك.

ولكن قناة (SBA) السعودية قالت إن محمد البريك أبلغ الهلال رسميًا رفضه الرحيل، رغم بقاء موسم واحد في عقده.

وأشارت القناة إلى أن رفض البريك ليس من أجل الشباب، ولكنه رفض فكرة الرحيل من الأساس عن الفريق الأزرق.

وأشارت القناة إلى أن الشباب طلب ضم حمد اليامي بدلًا من البريك، لحاجته إلى ظهير أيمن، ولكن الهلال رفض بناءً على قرار المدرب خورخي جيسوس.