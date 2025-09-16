مئات الملايين.. أشهر 6 نجوم أمنوا على أجزاء من أجسادهم

كتب: نور الدين ميفراني

أصبح التأمين على أجزاء الجسم أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يكون هذا التأمين بمبالغ طائلة، وقد حرص العديد من المشاهير من نجوم كرة القدم حول العالم على تأمين أجزاء أجسامهم الثمينة.

أمّنت كايلي مينوغ مؤخرتها بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني. كما تم تأمين ابتسامة جوليا روبرتس وساقي ريهانا بمبالغ طائلة.

ويقوم لاعبو كرة القدم عادةً بالتأمين على أجزاء محددة من أجسامهم لحمايتهم من الإصابات التي تهدد مسيرتهم المهنية، إما بشكل مستقل أو من خلال شركات التأمين التابعة لهم، نظرًا لكثرة الإصابات في هذه الرياضة.

ورصد موقع " technosports" أشهر 6 نجوم أمنوا على أجزاء من أجسامهم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي : 750 مليون يورو

يعتبر ليونيل ميسي بلا شك أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، حيث تبلغ قيمة قدمه اليسرى الساحرة 750 مليون يورو.

ويمتلك الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات أغلى تأمين بين جميع لاعبي كرة القدم.

وقد فاز مؤخرًا بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين. وبالنظر إلى جميع إنجازات نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ونجم إنتر ميامي الحالي، لا يبدو هذا المبلغ مفاجئًا على الإطلاق.

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 190 مليون يورو

ديفيد بيكهام أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، وقام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بالتأمين على ساقيه في البداية بحوالي 40 مليون يورو لكل منهما خلال فترة لعبه، ثم رفع التأمين ليشمل جسده بالكامل بحوالي 190 مليون يورو.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 130 مليون يورو

أعلن ريال مدريد عام 2009 عن تأمينه على ساقي نجمه كريستيانو رونالدو، وقد اتُخذ هذا الإجراء تحسبًا لإصابة دائمة في ساقه نتيجة تدخل عنيف وطائش.

وتتراوح قيمة التأمين بين 120 و130 مليون يورو ، ويلعب اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا حاليًا مع نادي النصر السعودي.

الويلزي غاريث بيل: 100 مليون يورو

كان غاريث بيل الجناح الويلزي أغلى لاعب بالعالم في فترة انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير، وهو أيضًا مدرج في قائمة لاعبي كرة القدم الذين أمّنوا على أجزاء من أجسادهم. فاز بيل بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، إنه أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا بالألقاب.

ليس من المستغرب أن غاريث بيل أمّن على ساقيه بحوالي 100 مليون يورو لحمايته من الإصابات التي قد تنهي مسيرته ، بعد فوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم مع نادي لوس أنجلوس إف سي، اتخذ قرارًا ببدء مسيرة احترافية جديدة في رياضة الغولف.

الحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس: 15 مليون يورو

قائد منتخب إسبانيا إيكر كاسياس، الذي رفع كأس العالم عام 2010 وكأس الأمم الأوروبية عام 2012 ، مؤمن على يديه بحوالي 15 مليون يورو.

كان حارس مرمى ريال مدريد السابق قام بهذا التأمين عام 2007 بعد إصابته بنوبة قلبية خلال فترة لعبه مع بورتو، أنهى كاسياس مسيرته الكروية، ومازح كاسياس بعد توقيعه عقد التأمين قائلاً: "إذا تعرضت ركبتي لإصابة، فسأتظاهر بأن يدي تؤلمني".

الحارس الألماني مانويل نوير :4 ملايين يورو

حارس المرمى الألماني مانويل نوير الفائز بكأس العالم 2014، مؤمن على يده بحوالي 4 ملايين يورو ، وهو من أعلى حراس المرمى أجرًا في العالم ، يلعب مع بايرن ميونيخ منذ عام 2011 ولا يزال يُقدم أداءً قويًا. يحميه هذا التأمين في حال تعرضه لإصابة في اليد تُنهي مسيرته.

