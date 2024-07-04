"الذئاب الرمادية" تحرم مدافع تركيا من مواجهة هولندا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا إيقاف الدولي التركي ميريح ديميرال لمدة مباراتين، على خلفية احتفال "الذئاب الرمادية"، الذي قام به خلال مباراة النمسا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وفتح ميريح ديميرال الباب أمام تركيا للوصول إلى ربع النهائي في يورو 2024 بتسجيله هدفين في شباك النمسا، في مباراة دور الـ16 من كأس أوروبا.

وترتبط هذه الإيماءة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية:" تقريرًا قالت فيه إن اليويفا، استقر على إيقاف ديميرال لمدة مباراتين، على خلفية هذا الاحتفال.

وبسبب هذا الإيقاف سيغيب ديميرال عن مواجهة تركيا ضد هولندا في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

منتخب تركيا يرد

وردًا على هذا التقرير، نفى المسؤول الإعلامي للاتحاد التركي لكرة القدم ما نشرته صحيفة "بيلد" حول إيقاف ديميرال.

ونقلت شبكة "بي إن سبورتس" تكذيبًا على لسان المسؤول الإعلامي للاتحاد التركي لكرة القدم، نفى من خلاله الأخبار الرائجة حول إيقاف الاتحاد الأوروبي للمدافع ميريح ديميرال لمباراتين بسبب طريقة احتفاله.

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وتأسس تنظيم "الذئاب الرمادية" في الستينيات، وكان ضالعًا في أعمال عنف سياسية بين اليساريين والقوميين في تركيا تسببت في مقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال فترة انقلاب عام 1980.

والتنظيم محظور في فرنسا ورمزه محظور في النمسا.

وذكرت وزيرة الداخلية أنه رغم أن تحية الذئب ليست محظورة في ألمانيا، فإن التنظيم يخضع للمراقبة.