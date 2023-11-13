أوسيمين: عرض الهلال لضمي كان جنونيًا.. كلما رفضت زادت الأموال

صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، كشفت أن النادي السعودي عرض عقدا مدته 3 سنوات بقيمة 45 مليون يورو في الموسم الواحد أو عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 50 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم النيجيري.

وتقدم الهلال بالفعل بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

وكشف أوسيمين عن كواليس رفضه الانضمام لصفوف الهلال، مع (The Obi One Podcast) قائلا: "عرض الهلال السعودي كان جنونيًا.. كلما قلت لا رفعوا عرضهم المالي".

وأضاف: "تكرر الأمر عدة مرات".

وتابع: "كان الأمر حقًا مدهشًا.. هذا العرض كان سيغير حياتي، كما أنهم لم يستسلموا أبدًا".

واختتم: " قلت لهم: لا يا رفاق.. سأبقى في نابولي".