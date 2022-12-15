أرقام قياسية لديدييه ديشان مدرب فرنسا بعد الوصول لنهائي كأس العالم

وقاد ديدييه ديشان منتخب فرنسا للنهائي الثالث في 4 بطولات كبرى للمنتخبات شارك فيها حيث خسر نهائي أمم أوروبا 2016 أمام البرتغال وفاز بنهائي كأس العالم روسيا 2018 ويلعب النهائي الثالث أمام الأرجنتين وفشل في نهائيات أمم أوروبا 2021 حيث خرج من دور الـ 16 أمام سويسرا بضربات الترجيح.

ويقترب ديدييه ديشان من تحقيق 80 في المئة كنسبة فوز، وهو الرقم القياسي الذي يحتفظ به البرازيلي تيلي سانتانا وسط المدربين الذين أداروا 10 لقاءات على الأقل.

وحقق ديدييه ديشان الفوز رقم 20 من أصل 29 مباراة في البطولات الكبرى وتلقى 3 هزائم فقط كانت أمام ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم البرازيل 2014 ونهائي أمم أوروبا 2016 أمام البرتغال وأمام تونس في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم في مباراة أشرك خلالها الاحتياطيين بعد ضمان التأهل في دور المجموعات، وكل الهزائم بنفس النتيجة 1-0.

ويعتبر ديديه ديشان أحد 3 أساطير فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب حيث توج كلاعب في 1998 في فرنسا وكان القائد، وكمدرب في روسيا 2018، وسبقه البرازيلي زاغالو كلاعب في 1958 بالسويد و1962 في تشيلي وكمدرب في المكسيك 1970، والألماني فرانز بيكمباور كلاعب في 1974 بألمانيا وكمدرب في إيطاليا 1990.