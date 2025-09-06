يجري الكشف الطبي.. الهلال السعودي يحسم صفقة "خليفة" ياسين بونو

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم التعاقد مع الفرنسي ماتيو باتويليت، حارس مرمى أولمبيك ليون، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويبحث المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي عن بديل قوي للنجم المغربي ياسين بونو، المتوقع غيابه عن الفريق خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقررة نهاية العام الحالي، في وقت ستستمر فيه منافسات دوري روشن دون توقف.

وأثار باتويليت، البالغ 21 عامًا، الجدل أخيرًا بعد تفاعله مع عدة منشورات مرتبطة بالهلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما اعتُبر إشارة قوية على اقترابه من ارتداء قميص "الزعيم".

وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "باتويليت سيجري الفحص الطبي، اليوم السبت، في باريس، تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الطبي للهلال، تمهيدًا لإعلان الصفقة رسميًا بعد اجتياز الفحوص الطبية اللازمة".

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، سينضم الحارس الشاب إلى الهلال مقابل 350 ألف يورو، مع تضمين عقده بندًا يمنح ليون 20% من قيمة إعادة البيع مستقبلاً.

وباتويليت من خريجي أكاديمية ليون، ولعب مع سوشو على سبيل الإعارة عام 2023، وخاض 65 مباراة، تلقى خلالها 70 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 22 مواجهة. كما يعد أحد العناصر الأساسية في المنتخبات السنية الفرنسية، وكان آخر ظهور له مع منتخب تحت 20 عامًا.