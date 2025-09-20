رونالدو يقود النصر لاكتساح الرياض بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

تقاسم البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس 4 أهداف ليقودا النصر لاكتساح منافسه الرياض بنتيجة (5 ـ 1) اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين وتحقيق العلامة الكاملة في 3 مباريات حتى الآن.

وانتزع النصر، الذي أنهى الموسم الماضي من سباق الدوري في المركز الثالث، الصدارة من نادي القادسية بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في سلسلة إيجابية جدا لفريق المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وتقدم جواو فيليكس بالهدف الأول للنصر بعد مرور 6 دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة ويحرز الهدف الرابع في رصيده، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من كينغسلي كومان.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

وبدوره، نجح كومان في وضع بصمته على فوز فريقه بعد أن أحرز الهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وبعد 3 دقائق، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر بتسديدة من داخل مناطق الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد جواو فيليكس ليوقع على الهدف الثالث للنصر والثاني في رصيده وذلك في الدقيقة 49.

أخبار ذات علاقة ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائيتي رونالدو وفيليكس ضد الرياض

ونجح السنغالي مامادو سيلا في تقليص الفارق للرياض في الدقيقة 51 ليجعل النتيجة 4 ـ 1.

وأحرز رونالدو الهدف الخامس للنصر ليوقع على ثاني أهدافه في المباراة ويؤكد القوة الهجومية الرهيبة لرفاق السنغالي ساديو ماني.

ووصل النصر للنقطة التاسعة من 3 انتصارات محققا العلامة الكاملة ويتقدم في المركز الأول على الاتحاد بفارق الأهداف بعد فوز الأخير اليوم السبت على النجمة وهو الثالث في رصيده في 3 مباريات.

أخبار ذات علاقة رد فعل جورجينا رودريغيز بعد هدف رونالدو أمام الرياض (فيديو)

وفي المقابل، تلقى الرياض خسارة هي الثانية له في 3 جولات ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.