تقارير: الأهلي يقرر إعارة مصطفى ميسي لسيراميكا ومحمد مغربي إلى سموحة
كشفت تقارير إعلامية مصرية أن مصطفى سعد "ميسي"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، اقترب من العودة لناديه السابق سيراميكا كليوباترا.
وقال الإعلامي أحمد شوبير في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إن مصطفى ميسي سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن إدارة سيراميكا طلبت استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق الأول، منذ مطلع الموسم الجاري، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.
كما أكد شوبير في نفس التغريدة موافقة إدارة النادي الأهلي على انتقال محمد مغربي مدافع الفريق سموحة على سبيل الإعارة.
ولم يكشف شوبير عن مدة الإعارة، إلا أن تقارير صحفية مصرية أكدت انتقال محمد مغربي من النادي الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.
وعزز الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه بهدف دون ردٍ على ضيفه البنك الأهلي، أمس الثلاثاء.
وسجل محمد شريف هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 31 مترجمًا جملة هجومية بدأها أحمد عبد القادر الذي مر في الجهة اليمنى ثم مرر عرضية إلى خالد عبد الفتاح الذي سدد لترتد الكرة من يد الحارس محمد أبو جبل لتجد شريف المتابع ليعيد الكرة داخل الزاوية اليسرى لحارس البنك الأهلي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة من 15 مباراة ليعزز صدارته بفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.
وتجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس.