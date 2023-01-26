تقارير: الأهلي يقرر إعارة مصطفى ميسي لسيراميكا ومحمد مغربي إلى سموحة

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إن مصطفى ميسي سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن إدارة سيراميكا طلبت استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق الأول، منذ مطلع الموسم الجاري، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

كما أكد شوبير في نفس التغريدة موافقة إدارة النادي الأهلي على انتقال محمد مغربي مدافع الفريق سموحة على سبيل الإعارة.

ولم يكشف شوبير عن مدة الإعارة، إلا أن تقارير صحفية مصرية أكدت انتقال محمد مغربي من النادي الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.