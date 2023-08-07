عالم نفس يكشف "التكتيك العبقري" لآرسنال في ضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي

وغرد جورديت: "من النادر رؤية فريق يقترب من ضربات الترجيح بشكل متعمد ومسيطر عليه، كما فعل آرسنال في كأس الدرع الخيرية".

وأضاف: "توقف كل لاعب مؤقتًا 5 ثوانٍ بعد صافرة الحكم للتسديد، هذا لا يضمن النجاح أبدًا، لكنه يكشف خطة جماعية للتحكم في النفس تحت الضغط".

ولم يكن هذا مفاجئًا حيث كشف أرتيتا بعد المباراة أن فريقه عمل على ضربات الترجيح خلال فترة ما قبل الموسم.

وتوقع المدرب الإسباني هذه النتيجة المحتملة قبل مباراة الدرع الخيرية مع مانشستر سيتي وأراد أن يكون لاعبوه على استعداد تام.

وقال أرتيتا: "لقد فعلنا ذلك، شاركنا في ضربات الترجيح، ثلاث مرات في فترة ما قبل الموسم".

وأضاف: "لقد كان جزءًا من خطة الاستعداد فقط في حال اضطررنا إلى القيام بذلك، ولم تكن هذه هي المرة الأولى للقيام بذلك، وأعتقد أنها آتت أكلها".

وكان هذا أول لقب لآرسنال منذ عام 2020 بعد موسم خسر فيه لقب الدوري الإنجليزي بطريقة درامية.