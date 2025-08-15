الأهلي طرابلس يكافئ حسام البدري بعد التتويج بالدوري الليبي

قرر نادي الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي، الجمعة رسميا، تجديد عقد مدربه المصري حسام البدري، ومواطنه مدير الكرة هادي خشبة وذلك بعد 3 أيام من تتويج الفريق باللقب للمرة 14 في تاريخه.

وأحرز الأهلي طرابلس اللقب مساء الثلاثاء الماضي بعد الفوز على نادي الهلال بنغازي (2 ـ 0) في الجولة الجولة الخامسة والختامية من دور سداسي التتويج الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويأتي تجديد عقد حسام البدري بمثابة المكافأة بعد أن قاد الفريق في موسم صعب وصاخب للفوز بالدوري لموسم 2024 ـ 2025 والتأهل في الآن نفسه لدوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وخاض البدري مشوارا صعبا تعرض خلاله للكثير من الأحداث اللافتة، فبجانب التتويج والانتصارات التي حققها الفريق تحت قيادته، كان المدرب المصري عرضة للاعتداء بالعنف من قبل جماهير فريقه بعد التعادل مع نادي السويحلي (2 ـ 2) في المرحلة الأولى من الدوري.

وسبق أن أعلن نادي الأهلي طرابلس، أمس الخميس، عن تجديد التعاقد مع نجمي الفريق مؤيد اللافي وحمدو الهوني، من دون أن يكشف تفاصيل التعاقد.

ونشر الأهلي طرابلس بيانا مقتضبا وصورة لرئيس النادي والمدرب حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة، على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" للإعلان عن تجديد العقد.

وقال بطل الدوري الليبي: "الرئيس يكمل اتفاقه رسمياً مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسمٍ آخر".

وبجانب التتويج بلقب الدوري سيكون الأهلي طرابلس أمام فرصة الفوز بالثنائية عندما يلاقي جاره الاتحاد طرابلس في نصف نهائي الكأس.

ويبدأ الأهلي طرابلس الموسم الجديد 2025 ـ 2026 بخوض الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بملاقاة دادجي البنيني ذهابا في بنين يوم 19 سبتمبر وإيابا في طرابلس بعد أسبوع.

وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني سيلعب فريق حسام البدري ضد المتأهل بين كارا التوغولي أو نهضة بركان المغربي في شهر أكتوبر 2025.