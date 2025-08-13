مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

يخوض توتنهام هوتسبير، بطل الدوري الأوروبي، مباراة صعبة أمام باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم.

يدخل توتنهام المباراة بعد خسارته الودية الأخيرة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-0، بينما لا يزال باريس سان جيرمان يعاني هزيمته أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت مسيرة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا فوزه على منافسين إنجليز في مرحلة الدوري، ودور الـ 16 "ليفربول"، وربع النهائي "أستون فيلا"، ونصف النهائي "آرسنال"، وسيسعى للفوز على فريق آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين لم يحظَ باريس سان جيرمان بموسم تحضيري جيد؛ بسبب إرهاقه في الولايات المتحدة خلال الصيف. لعب توتنهام 6 مباريات سعى فيها المدرب الجديد توماس فرانك إلى تصحيح نقاط الضعف الدفاعية التي عانى منها الموسم الماضي.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي، خلال السطور التالية:

تشكيل باريس سان جيرمان

تشكيل توتنهام