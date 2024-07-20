يستعد نادي النصر السعودي لخوص ثالث مبارياته الودية، مساء اليوم السبت، خلال معسكره المقام في البرتغال، استعدادا للموسم الجديد للدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره فارنسي البرتغالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويمكن للجماهير متابعتها عبر تطبيق STC TV، بتعليق راشد الدوسري.

وكان النصر حقق فوزا ودياً، يوم الجمعة، على نظيره ماريتيمو البرتغالي، بهدف دون رد سجله البرازيلي أليكس تيليس بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ليحسم "العالمي" الودية الثانية بعد التعادل في الأولى مع لوليتانو البرتغالي بهدف لمثله.

بعثة النصر، كانت غادرت إلى البرتغال، يوم الأحد الماضي؛ إذ يخوض الفريق معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، تتخلله 6 مباريات ودية في البرتغال، بالإضافة إلى وديتين في إسبانيا، وذلك خلال الفترة من يوم 7 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

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ويسعى النصر في الموسم الجديد لإيقاف هيمنة غريمه التقليدي الهلال على البطولات السعودية، بعدما حسم "الزعيم" لصالحه ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في 2023-2024.

وستكون أول مواجهة رسمية للنصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام في مدينة أبها، يوم 14 أغسطس المقبل.