ريال مدريد يحافظ على نجميه حتى 2028

وبات فالفيردي وكامافينغا من العناصر الأسياسية لفريق ريال مدريد رغم صغر سنهما.

ويسعى ريال مدريد للاعتماد على عناصر خط الوسط الشابة بدءًا من الموسم الحالي، في ظل تقدم عمر توني كروس ولوكا مودريتش بالتنسيق مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وحسب التقارير فإن ريال مدريد نجح أيضًا في تجديد عقد رودريغو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور حتى 2028 أيضا ليمنح الفريق جرعة كبيرة من الاستقرار.

وتبلغ قيمة كسر عقد كامافينغا وفالفيردي مليار يورو لكل لاعب.

ولم يعلن ريال مدريد بعد عن تجديد تعاقد هؤلاء اللاعبين رغم الاتفاق فعليًّا معهم حسب أغلب التقارير الإسبانية والعالمية.