ريال مدريد يحافظ على نجميه حتى 2028
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نجاح ريال مدريد في تجديد عقد نجميه فيدي فالفيردي وإداوادو كامافينغا حتى 2028 في إطار سياسته للحفاظ على أعمدة الفريق الأساسية لمدة طويلة.
وقالت صحيفة كوبي إن إدارة النادي الإسباني وقعت مع النجمين على عقود جديدة حتى 2028 مع تحسين راتبيهما.
وبات فالفيردي وكامافينغا من العناصر الأسياسية لفريق ريال مدريد رغم صغر سنهما.
ويسعى ريال مدريد للاعتماد على عناصر خط الوسط الشابة بدءًا من الموسم الحالي، في ظل تقدم عمر توني كروس ولوكا مودريتش بالتنسيق مع المدرب كارلو أنشيلوتي.
وحسب التقارير فإن ريال مدريد نجح أيضًا في تجديد عقد رودريغو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور حتى 2028 أيضا ليمنح الفريق جرعة كبيرة من الاستقرار.
وتبلغ قيمة كسر عقد كامافينغا وفالفيردي مليار يورو لكل لاعب.
ولم يعلن ريال مدريد بعد عن تجديد تعاقد هؤلاء اللاعبين رغم الاتفاق فعليًّا معهم حسب أغلب التقارير الإسبانية والعالمية.
كان الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو أعلن عن اتفاق نهائي بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور لتجديد عقده حتى 2028 أيضًا.
ويعمل ريال مدريد على بناء فريق جديد شاب يمكنه حصد البطولات لسنوات قادمة من خلال لاعبين صغار في السن ولديهم الجودة والرغبة في النجاح.
وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع جود بيلينغهام وأردا غولر في إطار هذه السياسة.