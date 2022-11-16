سون غير واثق من المشاركة بكل مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم
قال سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية إنه غير متأكد من المشاركة في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم، وذلك بعدما خضع لجراحة هذا الشهر لتثبيت كسر حول عينه اليسرى.
وانضم سون لتشكيلة كوريا الجنوبية في البطولة رغم إصابته بكسر حول العين أثناء اللعب مع توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الشهر.
وخاض لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما مرانه الأول مع منتخب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في الدوحة، ومن المقرر أن يرتدي واقيا للوجه خلال مباريات بلاده في قطر.
وقال سون، الذي ستبدأ بلاده مبارياتها في المجموعة الثامنة بمواجهة أوروغواي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني: "لست طبيبا. من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سأتمكن من اللعب".
وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي في ظل هذه الظروف، لكن من الصعب عليّ أن أقول الآن إنني سألعب كل المباريات".
وتابع سون: "من وجهة نظر الجماهير، ربما يكون عليّ أن أبذل الكثير من الجهد، لكن لاعبي كرة القدم يتنافسون دائما في ظل مثل هذه المخاطر، أريد فقط أن أمنح جماهيرنا الفرح والأمل، أنا أكثر استعدادا لتحمل هذه المخاطر".
وقال سون إنه اعتاد اللعب باستخدام هذا الواقي، وأن تورم وجهه أصبح أقل.
وأضاف: "أقنعة الكربون هذه خفيفة حقا، ومن المحتمل ألا تنكسر. وإذا تم كسر الواقي فهذا يعني أن شيئا ما حدث لوجهي، لذا أتمنى ألا يحدث ذلك".
وستلعب كوريا الجنوبية للمرة العاشرة على التوالي في كأس العالم، وستواجه غانا والبرتغال أيضا ضمن دور المجموعات.