سون غير واثق من المشاركة بكل مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم

قال سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية إنه غير متأكد من المشاركة في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم، وذلك بعدما خضع لجراحة هذا الشهر لتثبيت كسر حول عينه اليسرى.

وانضم سون لتشكيلة كوريا الجنوبية في البطولة رغم إصابته بكسر حول العين أثناء اللعب مع توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الشهر.