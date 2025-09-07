لقطة فجرت جدلا.. ما سر ظهور "حلاق" على دكة بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا؟ (صورة)

فجرت إحدى اللقطات المتداولة من مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، غضبا واسعا بين جماهير الكرة المصرية.

وقطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال 2026، بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2 - صفر، في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته المقبلة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، الثلاثاء المقبل، ليتأهل رسمياً لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات متصدراً المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

وظهرت لقطة تداولها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمصفف شعر، يدعى أحمد منير، وهو يتواجد بالقرب من مقاعد البدلاء بين الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة، وهو ما أثار دهشة الجماهير، وتساءلوا عن سر وجوده في هذا المكان، وكيف حصل على التصريح للتجول بهذا الشكل في الملعب.

وقال مصدر داخل منتخب مصر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "هناك سوء تفاهم بسبب صورة أحمد منير مصفف الشعر التي انتشرت وهو على دكة بدلاء منتخب مصر".

وأضاف: "منير هو مصفف شعر كان متواجدا مع العاملين في قناة (أون سبورت)، الناقلة للمباراة، بالتالي كان متواجدا في الملعب، خاصة وأنه كان هناك استوديو تحليلي للمباراة من أرض الملعب".

وتابع المصدر: "منير لم يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر، ولم يتواجد في هذه المنطقة نهائيا في أثناء أحداث المباراة".

وأوضح أنه بعد المباراة ذهب منير إلى مصطفى شوبير لتهنئته، خاصة وأنه مصفف الشعر الخاصة به وبوالده الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والموضوع لا توجد به تفاصيل أكثر من ذلك.

وشدد المصدر على ظهور مصفف الشعر بالكارنيه الخاص بالتواجد في الملعب، يخص القناة الناقلة للمباراة، نظرا لأنه مصرح له التواجد معهم من أجل مذيعي الاستوديو التحليلي.