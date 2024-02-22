تفاصيل حادث طائرة الأهلي في غانا (فيديو)
تعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أزمة كبيرة فور وصولها مطار أكرا بغانا، بعد تعرضها لحادث في المطار، قبيل مواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.
واصطدمت الطائرة بالعربة التي ستجرها إلى (RUN WAY) في مطار أكرا، ما تسبب في عطلها.
وحطت طائرة الأهلي الرحال في مطار أكرا للتزود بالوقود، قبل الذهاب إلى كوماسي، ولكنها اصطدمت بتلك العربة.
وأصبحت الطائرة غير قادرة على التحليق والطيران إلى كوماسي.
وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي تستعد لتقديم طلب لتأجيل مباراة ميدياما إلى الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة.
وأكد شوبير أن عدم وجود طيران داخلي في غانا، سيتسبب في انتظار توفير طائرة من السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، في الـ23 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الجمعة الماضي، والمؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وبهذا التعادل حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 3، ولم يتلقَ أي خسارة.
ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد ويفصلهما فارق الأهداف، وفي المركز الأخير ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.