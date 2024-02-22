تفاصيل حادث طائرة الأهلي في غانا (فيديو)

واصطدمت الطائرة بالعربة التي ستجرها إلى (RUN WAY) في مطار أكرا، ما تسبب في عطلها.

وحطت طائرة الأهلي الرحال في مطار أكرا للتزود بالوقود، قبل الذهاب إلى كوماسي، ولكنها اصطدمت بتلك العربة.

وأصبحت الطائرة غير قادرة على التحليق والطيران إلى كوماسي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي تستعد لتقديم طلب لتأجيل مباراة ميدياما إلى الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة.

وأكد شوبير أن عدم وجود طيران داخلي في غانا، سيتسبب في انتظار توفير طائرة من السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.