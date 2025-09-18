تطورات مثيرة في أزمة تسجيل الليبي أسامة الشريمي مع الإفريقي التونسي

شهدت أزمة تسجيل اللاعب الليبي أسامة الشريمي في قائمة فريقه الإفريقي التونسي تطورات مثيرة في الساعات القليلة الماضية.

وحصل الإفريقي على خدمات لاعب الوسط، قادمًا من فريق السويحلي الليبي في شهر أغسطس الماضي عقب نهاية عقده.

وأشارت بعض المصادر إلى أن مسألة قيد الشريمي باتت أكثر صعوبة، رغم توقيع اللاعب العقود الرسمية للانتقال للإفريقي ولكن السويحلي قدم مستندات تثبت أن اللاعب ما زال عقدًا ممتدًا لموسم آخر.

وقام نادي السويحلي بتصعيد الأزمة إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو الأمر الذي يعطل قيد اللاعب لحين البت في القضية.

وأكدت مصادر أن السويحلي يتحرك من أجل كسب بعض الأموال وعدم خروج اللاعب مجانًا ولكن هناك طرف آخر طالب بحقه في الصفقة وهو نادي البشائر الليبي الذي يرغب في الحصول على حق رعاية اللاعب.

ومن المقرر أن يتم إصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب للمشاركة مع الإفريقي في ظل تمسك أسامة الشريمي بالانتقال للفريق التونسي على أن يتم البت في الأمر وفقًا للمستندات من خلال الفيفا مع إمكانية اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".