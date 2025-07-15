عرض تاريخي.. الأهلي يحدد بديل "وسام أبو علي"

حدد الأهلي المصري بديل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعد أن اقترب الأخير من الرحيل إلى الدوري الأمريكي، وتحديداً نادي كولومبوس كرو.

وتقدم كولومبوس كرو بعرض رسمي لضم اللاعب الفلسطيني مقابل 5.25 مليون دولار أمريكي مع نسبة 10 من إعادة البيع بخلاف 750 ألف دولار أمريكي.

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وطلب الأهلي مبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي بجانب 2.5 مليون دولار كبنود إضافية، ولكن الساعات الأخيرة شهدت تقارباً في وجهات النظر بشأن رحيل اللاعب.

بديل وسام أبو علي

كشفت قناة "أون سبورت" عن دخول اللاعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي حسابات إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي حال رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق.

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وأوضحت أن وكيل اللاعب يتواجد، حالياً، في مصر للتفاوض بشأن انتقاله للدوري المصري مجدداً في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضين من الأهلي وبيراميدز.

وأشارت إلى أن الأهلي يرغب بضم مصطفى محمد، وبصدد تقديم عرض تاريخي من أجل حسم الصفقة رسمياً.

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وأكدت أن إدارة نانت منفتحة على فكرة بيع مصطفى محمد، كما أنها تستعد لمناقشة عروض رحيل اللاعب.