كسر الفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد الإسباني، حاجز الصمت وتحدث بعد ساعات قليلة من إصابته في تدريبات فريقه مساء الثلاثاء.

وتعرض كامافينغا للإصابة في تدريبات ريال مدريد الختامية استعدادًا لمواجهة أتالانتا الإيطالي بالعاصمة البولندية وارسو في كأس السوبر الأوروبي.

وأصبح اللاعب الفرنسي خارج حسابات ريال مدريد في لقاء أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي بسبب هذه الإصابة.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه بمنصة "سناب شات" لجماهير ريال مدريد للحديث عن إصابته التي تعرض لها.

وقال كامافينغا إنه يشعر بألم بسيط في ركبته بعد هذه الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

وأضاف:" لا أعلم تحديدًا ما الذي أعاني منه ولدي فحوصات طبية صباحًا".

وسقط اللاعب الفرنسي في تدريبات فريقه متأثرًا بإصابة قوية بعد تدخل عنيف من مواطنه أوريلين تشواميني ما أدى إلى صراخ كبير من كامافينغا ومغادرته ملعب التدريبات للعلاج.

وظهر اللاعب وهو لا يسير بصورة طبيعية أثناء عودة حافلة فريقه إلى فندق الإقامة في العاصمة وارسو كما ظهرت علامات الغضب على وجه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يصدر ريال مدريد أي تعليق رسمي بخصوص حالة لاعبه أو مدة غيابه عن المستطيل الأخضر انتظارًا للفحوصات التي يخضع لها كامافينغا، وتحدد تفاصيل الإصابة.

ويأمل ريال مدريد حصد لقب السوبر الأوروبي في مواجهة أتالانتا حامل لقب الدوري الأوروبي.