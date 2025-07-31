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رياضة

فتاة كورية تفاجئ لامين يامال بقبلة على وجهه.. ورد فعل مثير (فيديو)

فتاة كورية تفاجئ لامين يامال بقبلة على وجهه.. ورد فعل مثير (فيديو)
لامين يامال نجم برشلونةالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 12:03 م

فاجأت فتاة كورية لامين يامال، نجم نادي برشلونة، بقبلة على وجهه خلال مراسم التحية بين اللاعبين قبيل انطلاق مواجهة الفريق الكتالوني ضد سيؤول الودية، التي تقام بينهما، اليوم الخميس، في إطار استعدادات البارسا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني منتصف أغسطس المقبل.

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وخلال وقوف اللاعبين لتحية بعضهم بعضًا، ظهرت فتاة كورية وسط الوفد المرافق لنادي سيؤول وقامت بطبع قبلة على وجه يامال، الذي بدا سعيدًا وقام بتحيتها في رد فعل مثير، وقامت الفتاة أيضًا بتقبيل داني أولمو الذي كان يقف بجانب يامال.

 

 

وسجل يامال هدفًا خلال أحداث المباراة، ليكون الأول له بالقميص رقم 10، الذي حمله مؤخرًا بشكل رسمي، ليكمل مسيرة الأساطير بالنادي الكتالوني مثل ليونيل ميسي، أبرز من حمل هذا الرقم التاريخي.

 

 

ويواصل نادي برشلونة الإسباني فترته التحضيرية للموسم الجديد بجولة في قارة آسيا يخوض فيها عددًا من المباريات بدأها بالفوز على فيسيل كوبي، الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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