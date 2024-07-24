كشفت تقارير صحفية عديدة أن نادي ريال مدريد مستعد للتَّقدم بعرض من أجل شراء عقد الإسباني إيميريك لابورت من صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة الصيف الجاري، وبالتحديد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية، التي توج بلقبها الفريق الإسباني بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين لهدف وحيد.

انطلقت تحذيرات عديدة بشأن تلك الصفقة، رغم المستويات المميزة التي قدمها لابورت في "يورو 2024"، إلا أنه وبسبب وقائعه مع النصر وجماهيره على مدار الموسم، ربما يصرف "الميرنغي" النظر عن تلك الصفقة.

لاعب مزاجي

قدم لابورت مباريات مميزة في بدايته مع النصر، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلًا، وبدأ بعد ذلك في إظهار أداء محبط في الكثير من المرات.

وعاد لابورت، وأثبت أنه لاعب مزاجي من الطراز الأول بما قدمه مع المنتخب الإسباني في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا.

وما بين ذلك وذاك لا يستطيع ريال مدريد الاعتماد على تلك النوعية من اللاعبين في ظل منافسة الملكي على أكثر من جبهة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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مشاكل فنية

وقع النجم الإسباني في الكثير من المشاكل الفنية برفقة "العالمي" على مدار الموسم، وكان من أحد أسباب ضعف دفاع الفريق.

فكان دفاع النصر هو خامس أفضل دفاعات الدوري السعودي بالتساوي مع الشباب، وتفوق عليه الهلال والأهلي والتعاون والاتفاق، وكان الفارق بينه وبين فرق في النصف الثاني من جدول الترتيب مثل الرائد بسيطًا للغاية.

قدم لابورت مباريات سيئة للغاية، منها التي تمركز فيها بشكل سيئ، وغيرها التي لم يتخذ فيها القرار الصحيح في الوقت المناسب فسكنت شباك فريقه أهدافًا كان من الممكن تفاديها، هذا بجوار فقدان التركيز في أوقات عديدة.

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غضب جماهيري

سقط لابورت في فخ كان عليه أن يبتعد عنه قدر الإمكان، وهو الدخول في صراعات مع جماهير الفريق، التي هي رأس مال أي لاعب في أي فريق حول العالم، ففي اللحظة التي يستعدي فيها أي لاعب مهما كان اسمه الجماهير يفقد فيها أي دعم ممكن له.

حدث ذلك بعد طرده غير المبرر بنهاية الموسم، والذي كلف النصر اللعب في غيابه بالجولة الأخيرة من الدوري أمام الاتحاد، وفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

ظهرت المشكلة الكبيرة بعد الطرد بأيام، عندما احتفل اللاعب بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عادي للغاية دون حتى أن يعتذر عما بدر منه قبل أيام في حق ناديه وجماهيره ونفسه، وهو ما أغضب عشاق النصر بشكل واضح.

درس كانسيلو

يقدم الإسباني بيب غوارديولا دروسًا مجانية للجميع في مجال كرة القدم، في ظل خبرته الكبيرة وإنجازاته التي تتحدث عن نفسها، ومن ضمن تلك الدروس أنه لا يتخلى أبدًا عن لاعب يرى فيه بذرة خير وإمكانية للاستفادة منه في المستقبل.

حدث ذلك مع فيران توريس قبل انتقاله إلى برشلونة، ومع جواو كانسيلو الذي، رغم من مستوياته الطيبة التي قدمها، فإنه سقط في أهم الاختبارات ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد بنهاية الموسم.

ويجب ألّا يكون إيميريك لابورت هو الاستثناء هنا، فاستغناء غوارديولا عنه هو سبب كافِ لصرف النظر عن ضمه من الأساس، بعيدًا عن كل الأسباب التي تحدثنا عنها في الأعلى.