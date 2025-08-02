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رياضة

موافقة مبدئية.. جون إدوارد ينعش خزينة الزمالك

موافقة مبدئية.. جون إدوارد ينعش خزينة الزمالك
جون إدواردالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 4:50 م

اقترب جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، من التوصل إلى اتفاق ينعش خزينة القلعة البيضاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف جون إدوارد بمهام منصب المدير الرياضي عقب نهاية الموسم الماضي.

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 ونجح إدوارد في إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض لكرة القدم على رأسها التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد جناح أيسر بريدا الهولندي والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي بخلاف عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو.

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 وتعاقد الزمالك أيضاً مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري بجانب محمد إسماعيل مدافع نادي زد وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

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 وكان الزمالك على وشك التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو لاعب لويزيرن السويسري ولكن الصفقة تعثرت رغم حصول الفريق الأبيض على موافقة ناديه وتوقيع اللاعب على اتفاقية تعاقد بعد أن تلقى أوكو عرضاً من نادي الرياض السعودي.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن جون إدوارد اقترب من التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله لتسليم اتفاقية التعاقد والتراجع رسمياً عن الصفقة مقابل الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف دولار أمريكي وهو ما نال موافقة مبدئية من الوكيل واللاعب والنادي السعودي.

وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل إلى الرياض السعودي ولكن ارتباطه باتفاقية التعاقد مع الزمالك يعطل الصفقة حتى الآن.

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