الكشف عن أول الراحلين من برشلونة الصيف القادم

بات المدافع الإسباني لنادي برشلونة ماركوس ألونسو أول الراحلين عن النادي في نهاية الموسم الجاري، وفق ما أوردته تقارير إخبارية نقلا عن الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو.

ووفقا للمصادر ذاتها، اتخذت إدارة النادي الكتالوني قرارا رسميا بمغادرة ألونسو (33 عاما) في يونيو المقبل كلاعب حر، رغم الاحترام الكبير بين النادي واللاعب منذ قدومه لملعب كامب نو منذ عامين.

وكافح ألونسو، الذي تعاقد مع نادي برشلونة قادما من تشيلسي الإنجليزي في بداية موسم 2022 ـ 2023، طويلا للحصول على مكان أساسي في تشكيلة "البلوغرانا"، لكنه فشل في ذلك، وزادت الإصابة، التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مستوى الظهر أوائل العام الحالي، في تضاؤل فرص ظهوره مع الفريق.

ووقّع ألونسو على عقد لموسم واحد مع برشلونة، وفي 2023 مدد عقده لعام واحد، حتى يونيو 2024، مع إمكانية إضافة سنة أخرى، إلا أن النادي الكتالوني لن يفعّل رسميا ذلك الخيار بعد الإعلان عن رحيل اللاعب.

ومنذ انضمامه للنادي، لعب ألونسو 44 مباراة، من بينها 4 مباريات فقط خلال الموسم الجاري، كان آخرها في السابع من نوفمبر 2023 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ألونسو، المولود في العام 1990، هو سليل نادي ريال مدريد الذي حمل ألوانه في مباراة واحدة، قبل انتقاله إلى نادي بولتون الإنجليزي ثم فيورنتينا الإيطالي ثم سندرلاند وتشيلسي الإنجليزيين، حتى حلوله في برشلونة.