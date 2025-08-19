منحه درسا قاسيا.. ردّ "فوري" من كريستيانو رونالدو على بنزيما

قبل ساعات من موقعة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، خرج الفرنسي كريم بنزيما قائد "النمور" بتصريح أكد فيه أن "الأفضل هو من سيفوز"، لكن النهاية جاءت لمصلحة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي خطف الأضواء وحسم التحدي لصالحه.

ورغم النقص العددي منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي ساديو ماني، أظهر النصر شخصية البطل ونجح في قلب الطاولة على الاتحاد، ليحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-1) ويعبر إلى المباراة النهائية.

التفوق كان واضحًا بين نجمي اللقاء، فبينما شارك كريستيانو رونالدو في صناعة هدف الانتصار الذي سجله البرتغالي جواو فيليكس، اكتفى كريم بنزيما بظهور باهت لم يكن على قدر التوقعات.

قدم رونالدو ملحمة كروية في نصف النهائي، إذ صنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة لفيليكس، وحقق نسبة نجاح 100% في المراوغات بعدما تفوق على منافسيه في محاولتين من أصل محاولتين، كما كان الأكثر خطورة بتسديد 6 كرات، بينها واحدة على المرمى.

في المقابل، ظهر كريم بنزيما بشكل باهت، إذ اكتفى بتسديدتين فقط منها واحدة بين القائمين والعارضة، فيما توقفت دقة تمريراته عند 76%، وخسر الكرة 12 مرة، ليخرج الاتحاد خاسرًا في معركة كان ينتظر أن يكون فيها القائد الفرنسي العلامة الفارقة.

وبذلك، أكد كريستيانو رونالدو مجددًا أنه لا يعرف سوى لغة الحسم في المواعيد الكبرى، ليضع النصر على بعد خطوة واحدة من لقب جديد، وليترك بنزيما وجماهير الاتحاد في صدمة كبيرة من الفارق الواضح بين القائدين داخل أرض الملعب.