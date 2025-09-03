لماذا هلال إنزاغي أفضل من هلال جورجي جيسوس؟ (فيديو)

يرى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال أن فريق الهلال السعودي تحت قيادة مدربه الحالي الإيطالي سيموني إنزاغي أفضل من نسخة الهلال السابقة تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي انتقل لتدريب الغريم التقليدي النصر.

وكانت إدارة الهلال السابقة برئاسة فهد بن نافل قد أقالت جيسوس من قيادة "الزعيم" قبل نهاية الموسم الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق، ليتولى محمد الشلهوب المهمة مؤقتًا، ويقود الفريق للحفاظ على المركز الثاني، ثم تولى إنزاغي المهمة وقاد الفريق في كأس العالم للأندية، حيث قدم أداءً مميزًا انتهى بالخروج من ربع النهائي على يد فلومينينسي البرازيلي.

كما استهل الموسم الجديد للدوري السعودي بالفوز على الرياض بهدفين دون رد، وقدم أداءً مميزًا مع الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وقال عبدالعزيز الزلال في تصريحات تلفزيونية: "إنزاغي مدرب دفاعي مميز، ولو قارنّا بين هلال إنزاغي وهلال جيسوس، فسيكون الهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي أفضل، وأصبح من الصعب الوصول لمرمى الفريق، وهذا ما شهدناه في مواجهة الرياض، حيث أبدى إنزاغي مرونة تكتيكية رائعة مع لاعبيه".

وأضاف: "هناك بوادر دفاعية مبشرة للهلال هذا الموسم، خاصة أن الفريق عانى الموسم الماضي من الدفاع المتقدم والفكر المتطرف لجيسوس، وخسر مباريات كثيرة بسبب هذا النهج، مع ذلك لا يمنع أن جيسوس مدرب كبير حقق بطولات وإنجازات مع الزعيم".