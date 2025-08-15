بعد "الجائزة الوهمية".. حساب الكرة الذهبية يصدم كريستيانو رونالدو (فيديو)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

وجه الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية عبر منصة إكس صدمة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

ونشر حساب الكرة الذهبية مقطع فيديو لأسئلة مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان والمرشح الأول للتتويج بالجائزة في العام الحالي.

ولمع اسم ديمبيلي على رأس قائمة المرشحين للحصول على الجائزة، والتي ضمت 30 لاعباً تم ترشيحهم من مجلة فرانس فوتبول للتنافس على الكرة الذهبية قبل إعلان اسم الفائز يوم 27 سبتمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان على النجم الفرنسي اختيار من هو أعظم فائز بجائزة الكرة الذهبية؟ عبر بعض الإقصائيات التي تجمع بين نجمين وكان أول اختيار بين الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني السابق والبرازيلي ريكاردو كاكا نجم ميلان الإيطالي وريال مدريد.

واختار ديمبيلي اللاعب البرازيلي كاكا على حساب مودريتش ثم رجح كفة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني السابق على حساب مواطنه كاكا.

وفضل النجم الفرنسي مواطنه كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي على حساب رونالدينيو، ثم اختار الظاهرة رونالدو نجم المنتخب البرازيلي السابق على حساب بنزيما.

وفي نهاية الفيديو، اختار اللاعب الفرنسي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي كأفضل فائز بالكرة الذهبية ولكنه فضل ميسي.

وكان الفيديو بمثابة رد أيضاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشرفين على حساب جائزة الكرة الذهبية بعدما صرح مؤخرا كونها جائزة وهمية.

ويطرح دائما اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات كأعظم فائز بها وللرد على النجم البرتغالي الذي شكك سابقا عدة مرات في مصداقيتها.