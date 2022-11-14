رسميًا: مارسيليا يعلن غياب أمين حارث عن المغرب في كأس العالم 2022

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده منطقياً عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق الأحد.

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

وقال النادي في بيانه: يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ومن المحتمل أن تبعده الإصابة عن الملاعب عدة أشهر.

وتابع مرسيليا في بيانه:" تجرى له فحوص طبية راهناً لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسباً".